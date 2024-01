Śmierć na treningu. Od razu zamknęli stadion

To stało się 16 stycznia o godzinie 15.00. Karl Nicholls wybrał się na trening ze swoim tatą Davidem i starszym bratem Deanem. Miał zaplanowane jazdy na Goddenie. Podczas jednej z sesji treningowych stracił kontrolę nad maszyną i uderzył w ogrodzenie i wspornik bramy. Zabrano go do szpitala. Tam lekarze stwierdzili zgon.

Za miłość do żużla zapłacił straszliwą cenę

Nicholls urodził się w Eastbourne. Był małym dzieckiem, kiedy jego rodzina wyemigrowała do Adelajdy w Australii. Tam rozwijał swoją motocyklową pasję. W 1988 Nichollsowie wrócili do Anglii i zamieszkali w Penbury, a potem przenieśli się do Cranbrook. Karl pracował w warsztacie blacharskim, a potem na stacji benzynowej, ale to żużel był jego wielką miłością. Za tę miłość zapłacił jednak straszliwą cenę.

20-letni Karl był jedną z dwóch śmiertelnych ofiar żużla w 1994 roku. Miesiąc później, w lutym, zmarł Włoch Dal Remo Bosco. To stało się w zawodach żużla na lodzie, gdzie po karambolu Dal Remo Bosco przeleciał przez bandę i upadł na betonowe schody. Zmarł w karetce.

Żużlowy motocykl ma potężną moc

Kiedyś w żużlu nie było takich prędkości, jak obecnie (teraz przekraczają one 120 km/h na prostych), ale i też nje było takich zabezpieczeń. Każdy tor w Polsce ma dmuchane bandy i kinetyczne bandy na prostych. Do tego organizatorzy dokładają starań, by nawierzchnie były wymuskane i bezpieczne do jazdy.

To, co obecnie jest standardem, kiedyś w ogóle nie istniało, dlatego nie brakowało niebezpiecznych zajść nie tylko na zawodach, ale i na treningach. Każdy kibic żużla zna doskonale historię Mieczysława Połukarda, który zmarzł na treningu potrącony przez motocykl jednego z młodych zawodników.

O tym, że żużlowa maszyna kryje potężną moc, przekonaliśmy się boleśnie 20 lat temu. To był 20 maja 2003 roku w Grudziądzu. 14-letni adept szkółki Krzysztof Sz. próbował samodzielnie jazdy na motocyklu. Efekt był taki, że uderzył w ścianę. To uderzenie było tak potężne, że w ścianie zrobiła się dziura.

Rozmowa Interii. Sukces Zmarzlika i gafa organizatorów! Tej reprezentacji nie docenili. WIDEO / szybka kontra (żużel) / INTERIA.TV

Stan 14-latka od początku był określany jako ciężki

Krzysztof niestety nie przeżył. Od początku jego stan był określany jako ciężki. Trafił na oddział intensywnej terapii szpitala w Węgrowie. Stracił dużo krwi, doznał też poważnych obrażeń czaszki.

A tak opisywał tamte zdarzenia Przegląd Sportowy. - ... w obdrapanym parku maszyn stadionu żużlowego w Grudziądzu, młody adept szkółki żużlowej, Krzysztof Sz., z impetem wjeżdża na żużlowym motocyklu w ścianę i rozbija głowę na murze. 14-letni chłopiec w stanie krytycznym trafił do szpitala specjalistycznego w Grudziądzu na oddział intensywnej opieki medycznej. Ordynator OIOM-u, Piotr Kowalski, ze smutkiem kręci głową, ma zmęczone oczy. - Chłopak ma roztrzaskaną czaszkę. Wygląda to okropnie. Stan pacjenta jest krytyczny. Podtrzymujemy go przy życiu lekami i przy pomocy specjalistycznej aparatury. Rokowania? Są złe, właściwie beznadziejne. To może być kwestia godzin. Wieczorem nadeszła smuta informacja. Serce 14-latka przestało bić. Wcześniej matka wydała zgodę na pobranie zdrowych organów chłopca.

Kiedy zabrał się do mycia motocykla usłyszał straszny huk

Do wypadku doszło w niedzielę, kilkanaście minut przed godziną dwunastą. Na stadionie nie było w tym czasie żadnego z pracowników klubu. Drużyna GTŻ o siódmej rano wyjechała na zaległy mecz drugiej ligi w Krakowie. Kilka minut po godzinie 11 do parku maszyn weszli dwaj chłopcy - 16-letni Radosław S. pseudonim "Dymek" i dwa lata młodszy Krzysztof Sz. Za pomocą podrobionego klucza dostali się do garażu, w którym przetrzymywane są motocykle szkółki żużlowej. Co było dalej? Tu wersje się różnią. - Chłopcy weszli do parku maszyn z zamiarem wyczyszczenia motocykli. Starszy z nich przejechał się po parkingu, zrobił kilka kółek i zsiadł. Kiedy zabrał się do mycia innego motocykla, usłyszał huk. Okazało się, że młodszy chłopiec wsiadł na motor i uderzył w mur - relacjonuje nadkomisarz Janusz Brodziński z komendy w Grudziądzu.

- Teraz staramy się ustalić, skąd chłopcy mieli klucz, kto ponosi winę za wypadek, czy nie mieliśmy do czynienia z zaniedbaniem ze strony klubu. Na razie jest za wcześnie na wyciąganie jakichkolwiek wniosków - dodaje.

Upadek Krzysztofa Kasprzaka /

Upadek Oskara Palucha /