Mistrzowie Polski poskromieni w Andaluzji. Już na przerwę schodzili zamroczeni

Ekipa Adriana Siemieńca rozpoczęła spotkanie bez nadmiernego respektu dla wyżej notowanego rywala. Szybko jednak uwidoczniła się różnica klas między obiema drużynami . Betis miał w pierwszym kwadransie przynajmniej trzy okazje do objęcia prowadzenia. Po strzałach Jesusa Rodrigueza i Natana piłka za każdym razem szybowała jednak nad poprzeczką.

Betis punktuje mistrza Polski. Sensacji na hiszpańskiej ziemi nie było

Ale nadeszła 24. minuta i zrobiło się 1:0 . Tym razem natarcie próbowała skonstruować "Jaga". Czyniła to jednak na tyle nieporadnie, że nadziała się na kontrę. W jej finalnej fazie w sytuacji sam na sam ze Sławomirem Abramowiczem znalazł się Cedric Bakambu i mierzonym strzałem umieścił futbolówkę w siatce.

Białostoczanie szybką stratę gola mieli wkalkulowaną w "koszty" gry . Otrzymany cios w żaden sposób ich nie zdeprymował. Dowodem była efektowna próba Darko Czurlinova , który kapitalnie złożył się do przewrotki. Trafił w światło bramki, ale uderzył zbyt słabo, by zaskoczyć golkipera gospodarzy.

Ten drugi zdążył jednak podwyższyć prowadzenie Betisu jeszcze przed przerwą. Piłka trafiła do niego po nieporozumieniu w szeregach obronnych Jagiellonii. Przymierzył przytomnie z pięciu metrów i mieliśmy 2:0 .

Co ciekawe, to trener Manuel Pellegrini dokonał po 45 minutach dwóch zmian. Jagiellonia wyszła na drugą odsłonę w takim samym składzie, a pierwszych roszad doczekaliśmy się dopiero po godzinie gry. W żaden sposób nie wpłynęły one jednak na przebieg boiskowych wydarzeń.