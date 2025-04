UEFA potwierdza w sprawie Lewandowskiego. Polak wyróżniony, to nie musi być koniec

FC Barcelona jest już o krok od awansu do półfinału Ligi Mistrzów. Podopieczni Hansiego Flicka w środowy wieczór nie dali żadnych szans Borussii Dortmund, triumfując na własnym obiekcie aż 4:0. Ogromną cegiełkę do wygranej dorzucił Robert Lewandowski, który zanotował dublet. Niecały dzień po ostatnim gwizdku kapitan reprezentacji Polski znów ma powody do radości. I to nawet dwa, a wszystko za sprawą UEFA.