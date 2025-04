Eksperci przemówili po porażce Legii. "Nie ten etap"

Oto opinie ekspertów po porażce Legii z Chelsea. "Nie było o czym rozmawiać"

" Obca cywilizacja wylądowała w Warszawie i się rozpycha na boisku. Fizycznie, motorycznie, szybkościowo... Nie ma tu meczu i to zanim weźmiemy pod uwagę to jak kto gra w piłkę" - napisał Michał Zachodny z "Viaplay".

"Trudno było racjonalnie przewidywać inny scenariusz niż porażka Legii, ale jedyne czego może trochę zabrakło to taki choćby krótki, pozytywny moment w tym meczu. Coś takiego do zapamiętania, wspominania. Tu niestety było po prostu bezlitosne 0:3 i tyle" - komentuje Maciej Łuczak z redakcji "Meczyki".

"Taka pierwsza połowa, po której człowiek sobie myśli, że jak tak będzie wyglądać druga, to czemu nie 1:0 na koniec? A to już powyżej oczekiwań. Niestety warunek z "jeśli druga połowa będzie wyglądać tak samo", nie został spełniony" - tak porażkę warszawskiego klubu podsumował Przemysław Langier z goal.pl.

"Legia - Chelsea 0:3. Wiadomo, że można wytknąć wiele rzeczy drużynie Legii, ale... po co? Ćwierćfinał z wielką światową marką to nagroda za ciężką pracę. To jeszcze nie ten etap, by krytykować polska drużynę za występ w 1/4, niezależnie od tego jak jej poszło. Oby takie zespoły jak Chelsea wpadały do nas jak najczęściej" - pisze Błażej Łukaszewski z "Canal+Sport".