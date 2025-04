Chwalińska w ostatniej chwili zastąpiła Linette. Przyjaciółka Świątek dała popis z Kubką

W tym tygodniu rozgrywane są turnieje kwalifikacyjne do finałów BJK Cup, które odbędą się w dniach 16-21 września w Shenzhen. Nasze reprezentantki walczą o awans przed własną publicznością - w Radomiu. Oprócz Polek do grupy E trafiły także Szwajcarki i Ukrainki. Dzisiaj do gry weszły nasze tenisistki oraz zawodniczki z alpejskiego kraju. W pierwszym pojedynku zobaczyliśmy na korcie Katarzynę Kawę i Jil Teichmann. Finalistka WTA 250 w Bogocie nie miała zbyt wiele czasu na regenerację po wyczerpującej rywalizacji w Ameryce Południowej. Na dodatek w bolesnym stylu przegrała pierwszą partię - od stanu 5:3 nie zdobyła już ani jednego gema. A mimo to zdołała wrócić do gry, triumfując ostatecznie 5:7, 6:4, 6:2.

