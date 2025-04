Komunikat Ekstraklasy. Jest reakcja na śmierć Beenhakkera, nie będzie wyjątków

Polscy kibice zapewne do dziś pamiętają o dokonaniach Leo Beenhakkera z reprezentacją Polski. To właśnie dzięki temu szkoleniowcowi nawet największe reprezentacje nabrały respektu do "Biało-Czerwonych". Pod jego wodzą nasza kadra potrafiła pokonać choćby Portugalczyków. Właśnie ten mecz jest przede wszystkim wspominany w przestrzeni wirtualnej, gdy tylko Holendrzy poinformowali o odejściu szkoleniowca. Zasłużona postać zmarła w wieku 82 lat.

Reklama