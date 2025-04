Wyjątkowy gość na meczu Legia - Chelsea. Przyleciał specjalnie dla Mioduskiego

Polscy kibice już od dawna ostrzyli sobie zęby na czwartkowy mecz Legii Warszawa w ćwierćfinale Ligi Konferencji. Nic dziwnego. Niezbyt często zdarza się, że do naszego kraju przyjeżdża dwukrotny zdobywca Ligi Mistrzów . Drużyna Goncalo Feio zmierzyła się z londyńską Chelsea . Pierwsza połowa była dosyć obiecująca. Gospodarze tworzyli sobie pojedyncze sytuacje bramkowe i - co najważniejsze - nie stracili gola.

To zmieniło się w drugiej części gry. Wtedy goście zdecydowanie bardziej podkręcili tempo, co zaowocowało dwoma trafieniami autorstwa Tyrique George'a i Noni Madueke. Gdyby tego było mało, w 73. minucie Chelsea otrzymała rzut karny, do którego podszedł Christopher Nkunku. Uderzenie Francuza obronił Kacper Tobiasz, jednak dosłownie kilkadziesiąt sekund później Madueke dołożył drugą bramkę. Ostatecznie spotkanie zakończyło się porażką Legii 0:3.