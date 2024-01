Wielki sukces klubu. Będzie powrót energetycznego potentata

W Tauronie brakowało jednego głosu "za"

Włokniarz zawarł dżentelmeńską umowę ze spółką

Oczywiście jeszcze nic nie jest przesądzone, ale wiele wskazuje na to, że ta sprawa będzie mieć szczęśliwy dla klubu finał. Dodajmy, że we Włókniarzu nikt w zasadzie nie spodziewał się jakichś perturbacji wokół tej umowy. W końcu przy podpisywaniu pierwszej zawarto dżentelmeńskie porozumienie.

Jeszcze nie wiadomo, czy tak się stanie, czy Włókniarza dostanie umowę na 4 lata? Nie byłoby to jednak żadne zaskoczenie. W każdym razie i to warto zauważyć, Włókniarz w ostatnich dniach mocno pracuje na rzecz rundy Tauron SEC na Stadionie Śląskim. Media społecznościowe klubu codziennie zachęcają do udziału w tym wydarzeniu. To też jest jeden ze zwiastunów tego, że wkrótce dojdzie do przedłużenia umowy między Włókniarzem i spółką skarbu państwa.