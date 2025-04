Nerwowo w małżeństwie Majdanów. Wszystko przez budowę domu

Niestety, nad budową ich własnego domu pojawiły się ciemne chmury, a problemy zaczęły się piętrzyć. I tak od blisko pięciu lat budowa nadal trwa i końca nie widać. Do tego wszystko to zaczęło mieć wpływ na małżeństwo Majdanów, bo między nimi coraz częściej dochodziło do nerwowych sytuacji.

"On jest tym trochę zmęczony. On naprawdę nie widzi powodu, dla którego mielibyśmy dywagować nad tym, czy ten odcień podłogi jest dobry, czy nie - już dwa razy go zmieniałam. Czy nad tym, jaka powinna być wanna... To nie jest temat szczególnie go interesujący, ale zamęczam go tymi opowieściami" - opowiadała Pudelkowi.