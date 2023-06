Skandaliczne zachowanie. Chciał pobić kobietę?!

Młoda Niemka na jednym z łuków lekko zamknęła gaz, przez co straciła płynność jazdy, a Kuny nie potrafił jej ominąć/wyprzedzić, więc w nią wjechał. Sędzia go wykluczył, a to żużlowca rozwścieczyło. Gestykulował w kierunku wieżyczki, a zaraz po tym zaczął biec w kierunku parku maszyn. Porażka z kobietą sfrustrowała go do tego stopnia, że Kuny najpewniej chciał pobić rywalkę. Był w amoku, potrzebne były trzy osoby, by go zatrzymać. Po chwili dołączyła się także ochrona. Ostatecznie do rękoczynów nie doszło, ale było blisko.