Siadła mu psychika. Anglicy tego nie mają

W 2018 roku Craig Cook był stałym uczestnikiem cyklu GP. Choć w elicie poszło mu kiepsko, to tak czy inaczej został zapamiętany jako ciekawa odmiana i świeża krew w mocno zabetonowanej stawce. Wydawało się jednak, że skoro zaszedł już tak daleko, to jego kariera musi ruszyć mocno do przodu. Cook poważne starty na żużlu zaczął w wieku 23 lat, wcześniej jeździł na motocrossie. Jego historia jest jedną z najciekawszych w nowoczesnej historia żużla.