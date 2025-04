Jednym z poruszonych tematów była postać Aryny Sabalenki. Jak się okazuje, nasza rodaczka jeszcze niedawno niezbyt przepadała za obecną dominatorką damskiego touru. " Szczerze powiem, że jako zawodniczka nie trawiłam tej dziewczyny . Nie lubiłam z nią trenować, bo jak z nią byłam na korcie, to miałam wrażenie, że chce mnie zabić na treningu, myślała tylko o sobie i o tym, co ona chce trenować. Była wtedy bardzo nieprzyjemna" - przekazała.

Paula Kania-Choduń zachwycona Aryną Sabalenką. Odcięła przeszłość grubą kreską

Obecnie sytuacja wygląda jednak zupełnie inaczej. Pauli Kani-Choduń pomogła przede wszystkim zmiana perspektywy. Jako ekspertka dostrzega ona zupełnie inne rzeczy. "To było parę lat temu, nasze relacje się zmieniają, jestem z tej drugiej strony i o nic nie rywalizujemy. Patrząc okiem komentatorki, dziennikarki, to jest to super kobieta . Jestem naprawdę zachwycona. Ona jest osobą, którą da się lubić, charyzmatyczna, potrafi się uśmiechnąć, zażartować z siebie, ze swojego zespołu. Ten dystans do własnej osoby to jest coś nieocenionego" - dodała.

Na tym nie skończyła się seria pochwał. "Z chęcią komentuję jej mecze, z chęcią z nią rozmawiam, wiem, że jak do niej podejdę, to nie zostanę zbyta jednym zdaniem czy kilkoma słowami, tylko ona docenia, że to sytuacja win-win. Ja robię swoją robotę, ona swoją, ja chcę to zrobić jak najlepiej i ona też, bo wie, że jeśli da się polubić, będzie jej dużo w mediach, to będzie tylko na jej plus. Pod tym kątem Aryna jak dla mnie jest numerem jeden tenisowo, jak i pozatenisowo" - podsumowała.