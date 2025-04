Niespodzianka w Warszawie. Gwiazda Chelsea zatrzymana. Cios nadszedł minutę później

Stadion przy Łazienkowskiej zawył z rozczarowania, gdy na około kwadrans przed końcem meczu z Chelsea sędzia odgwizdał rzut karny dla przyjezdnych. Do jedenastki podszedł Christopher Nkunku, ale spotkało go srogie rozczarowanie. Kacper Tobiasz wyczuł intencje gwiazdy "The Blues" i skutecznie powstrzymał jego uderzenie. Niestety już po chwili i tak musiał wyciągać piłkę z siatki.