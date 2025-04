Buczenie i doping przeciwko Polakowi. "Podziękował" po meczu, wtedy się zaczęło

Dla Kamila Majchrzaka challenger ATP 100 w Madrycie jest ostatnią szansą na awans w rankingu na taką pozycję, która da mu prawo gry w Roland Garros bez eliminacji. Listy zgłoszeń zostaną zamknięte na bazie najbliższego rankingu, Polak musi znaleźć się w nim w czołowej setce, najlepiej w okolicach 93.-95. miejsca. A tak się stanie, jeśli w Madrycie awansuje do finału, brakuje mu jeszcze dwóch zwycięstw .

29-latek prezentuje się wybornie, pokazał to już w zeszłym tygodniu w turnieju ATP 250 w Marrakeszu. Teraz jednak doszła jeszcze dodatkowa presja, której w Maroku aż tak bardzo mógł nie odczuwać. Tam startował z pozycji "underdoga", w Madrycie ma konkretny cel do zrealizowania. Dla niego zrezygnował z gry w deblu. Przy okazji mógł się też spotkać z czymś, co w tenisie jest jednak rzadkością.