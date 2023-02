Rowerem przez Maltę. Kierowca ubera chciał wyjaśnień

- Ludzie nas zauważają. Wiedzą kim jesteśmy, a jak nie wiedzą, to pytają. Kierowcy ubera tłumaczyłam, czym jest żużel, bo nie wiedział. Kiedy wyjaśniłam mu, na czym to polega, to był zachwycony. W tej wypożyczalni, z której braliśmy rowery, ludzie cieszyli się, że jesteśmy. Robili sobie nawet zdjęcia z zawodnikami. Na Malcie wcześniej nie znali żużla - mówi nam Natalia Pietrucha, która jest z drużyną na zgrupowaniu i odpowiada za sprawy medialne.