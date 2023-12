Rosjanin nie może się z tym pogodzić. Kolejny wymowny wpis

Zmniejsza się lista osób krytykujących występy rosyjskich żużlowców w Grand Prix. Nie ma to żadnego związku z wojną, po prostu ludzie widzą, że tylko Artiom Łaguta i Emil Sajfutdinow są w stanie uatrakcyjnić cykl , walcząc do samego końca z Bartoszem Zmarzlikiem o tytuł mistrza świata. Organizatorzy, przydzielając dzikie karty, pominęli jednak tych zawodników.

Brak lidera na zgrupowaniu. O co chodzi?



Sajfutdinow szybko pogodził się z tym, że - przynajmniej w najbliższym czasie - nie wróci do rywalizacji o mistrzostwo świata. Cieszy się, że jest w wąskim gronie posiadaczy polskiego paszportu, co umożliwia mu jazdę w PGE Ekstralidze. Bardziej zdeterminowany do powrotu do Grand Prix jest Łaguta, który stosunkowo niedawno wspomniał, że chce startować tam jako Polak i chce... śpiewać polski hymn. Takie słowa rozdrażniły wielu naszych rodaków.