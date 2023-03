Pokaz siły mistrzów Polski. Już mieliby złoto?

Pierwszy żużlowy weekend sezonu 2023 należał do zawodników Motoru Lublin. Mistrzowie Polski dali prawdziwy popis pozostawiając po sobie świetne wrażenie. In plus zaskoczył przede wszystkim Jarosław Hampel, który w Zielonej Górze wygrał turniej pożegnalny Piotra Protasiewicza. Gwiazdy Betard Sparty Wrocław mają się czego obawiać.