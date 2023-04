Pogoda płata figle. To nie tak miało wyglądać

Dopiero co rozpoczął się sezon żużlowy, a kibice przeżywają już pierwszy ogromny zawód w tym roku. Ze względu na złe prognozy pogody nie odbędzie się kilka zaplanowanych na ten weekend spotkań. Szkoda tym bardziej, że plan zakładał rywalizację od piątku do poniedziałku, co dla najwierniejszych fanów byłoby nie lada gratką. Pomimo tego, w telewizji i tak będzie co oglądać. Zapraszamy na nasz klasyczny rozkład jazdy i przegląd najważniejszych transmisji.