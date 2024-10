Pakują się w kłopoty. Gwiazdor znów rozbije bank

Jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że Pawlicki zostanie w Zielonej Górze. Ostatecznie jednak do tego nie doszło. Piotr Protasiewicz szybko wykorzystał okazję, aby podpisać Leona Madsena , a młodszemu z braci Pawlickich uprzejmie podziękowano za współpracę.

Słaba forma, a mimo to otrzymał kontrakt życia

Pawlicki z pewnością nie zaliczy tego roku do udanych. Był to jego trzeci najgorszy sezon od kiedy stał się seniorem. Można śmiało powiedzieć, że kolekcjonował literki, a w kluczowych momentach nie wytrzymywał psychicznie, gdzie upadał bez kontaktu z rywalem. Przebłysk formy z przeszłości pokazał z Apatorem, gdyż jechał świetnie i w ostatnim biegu uratował Falubaz przed spadkiem.

Taki sezon nie zniechęcił Włókniarza, który musiał szybko uzupełnić lukę po odejściu Madsena, a na tym skorzysta Pawlicki. Mówi się, że dostanie kontrakt o wartości 1,1 miliona złotych za podpis oraz 11 tysięcy złotych za punkt , co uczyni go jednym z najlepiej opłacanych żużlowców w PGE Ekstralidze. Być może w Częstochowie liczą, że podobnie jak w Zielonej Górze, Pawlicki pomoże utrzymać Włókniarz, a może i nawet powalczyć o coś więcej.

Trudne relacje z mechanikami

Włókniarz, podpisując Pawlickiego, musi być świadomy potencjalnych problemów. Największy z nich to niestabilna forma zawodnika . Pawlicki jest znany z tego, że potrafi wygrać bieg z dużą przewagą, by w kolejnym przyjechać na ostatniej pozycji, daleko za rywalami.

Przyczyną jego niestabilności są relacje z mechanikami. W środowisku żużlowym mówi się, że jeśli mechanik współpracuje z Pawlickim dłużej niż rok, to można to uznać za wyjątkowe osiągnięcie. Jego sposób traktowania pracowników jest opisywany jako przedmiotowy, a praca dla niego jako uciążliwa. To właśnie dlatego Robert Kasprzak zdecydował się odmówić współpracy z mistrzem świata juniorów z 2014 roku.