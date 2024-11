Niespodziewany zwrot akcji. Legenda nie kończy kariery

Mówią, że Grzegorz Walasek jest krnąbrny. Kiedyś jednak przyznał, że stał się taki, bo w innym razie nie poradziłby sobie w żużl u. Sam zainteresowany twierdzi, że nauczył się tego od prezesów. Choć trener Falubazu Jan Grabowski trzykrotnie go wyrzucał, to ten w końcu przekonał szkoleniowca i zapisał się na kartach historii.

Przywiózł dwa zera, bo nie chciał całować Cieślaka

Walasek na arenie krajowej zdobył wszystko, co najważniejsze. W szczytowym momencie kariery wygrał indywidualne mistrzostwo Polski w Częstochowie (2004) . Rok wcześniej na tym samym torze zgarnął drużynowe złoto z Włókniarzem. Ten sam wyczyn powtórzył 5 lat później w barwach macierzystego Falubazu.

Kiedy był na fali, to świętował dwa drużynowe mistrzostwa świata z reprezentacją Polski. Pierwsze złoto zdobyli w 2005 roku, lecz dwa lata później Walasek niespecjalnie pomógł kadrze. Żużlowcy skopiowali Francuzów, którzy przed każdym meczem na wygranym mundialu całowali Fabiena Bartheza w czoło. Walasek krzywił się na samą myśl pocałowania łysiny trenera Marka Cieślaka i w konsekwencji przywiózł tylko dwa zera.

Te słowa podbiły internet, Walasek był na ustach wszystkich

Nie miało to jednak większego znaczenia, kiedy w 2007 roku odbierał z rąk prezydenta Lecha Kaczyńskiego Złoty Krzyż Zasługi. W środowisku żużlowym znany jest nie tylko z osiągnięć na torze, ale także z barwnych wypowiedzi. U niego zawsze było tak, że co w sercu, to na języku.