Miliony na wyciągnięcie ręki. Podpisali umowę, jest jeden haczyk

Drużyna z Bydgoszczy ponownie jest wymieniana w gronie faworytów do awansu. Wszystko za sprawą transferu Szymona Woźniaka , który znacząco wpłynął na siłę rażenia. To właśnie wtedy w Lesznie zaczęto się zastanawiać, czy aby na pewno rozsądnym jest wypożyczenie Damiana Ratajczaka, jeśli 7-krotny mistrz Polski wydaje się być tak mocny.

Był rozbity, w końcu go skreślono

Kiedy Abramczyk Polonia zdała sobie sprawę, że Woźniak jest do wzięcia, nie wahano się ani chwili. Teraz to były uczestnik cyklu Grand Prix wraz z Krzysztofem Buczkowskim mają stanowić o sile zespołu. Wcześniej podobne nadzieje pokładano w Kaiu Huckenbecku, który trochę ich zawiódł.

Nie był tak skuteczny, jak się tego spodziewano. Z tego powodu później nie brano go nawet pod uwagę przy ustalaniu potencjalnego składu na PGE Ekstraligę. 31-latka wyhamowało kilka groźnych upadków, a ponadto często odczuwał zmęczenie spowodowane startami w mistrzostwach świata. Z biegiem czasu trud sezonu coraz bardziej dawał mu się we znaki.

Powalczą o jedno miejsce, do zgarnięcia największe pieniądze w życiu

Teraz wystarczy, żeby Niemiec nie obniżył swojego poziomu. Jeśli jednak ma ekstraligowe aspiracje, musi zaprezentować coś więcej, co przykuje uwagę. Podobnie jest z nowym nabytkiem, Aleksandrem Łoktajewem. Choć Ukrainiec był pewny powrotu do Ekstraligi (w przypadku awansu Polonii w 2024), teraz nie jest to już takie oczywiste.