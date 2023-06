Niemcy wkurzeni. Mówią, że to kłamstwo

Przypomnijmy. Rok temu podczas GP w Teterow mieliśmy cyrk, a nie żużel . Najlepsi zawodnicy na świecie dosłownie wyskakiwali z siodełek, walczyli o utrzymanie na motocyklu bardziej niż o punkty. Dotyczyło to prawie wszystkich, z takimi wirtuozami techniki jak Bartosz Zmarzlik włącznie. Żużlowcy walczyli z nierównościami i dziurami, zwłaszcza na drugim łuku . Doszło do wielu upadków, nieuzasadnionych utrat pozycji, niektórzy na skutek fatalnego toru stracili naprawdę sporo punktów.

Organizatorzy deklarowali, że sytuacja już się nie powtórzy. Mieli wyciągnąć wnioski. Początkowo wydawało się, że faktycznie to zrobią. Zajęto się felernym torem, nieco zmieniono nawierzchnię. Wyglądało to lepiej, ale do czasu. Tydzień temu rozegrano tam zawody indywidualne z całkiem niezłą obsadą. Nie doprowadzono ich jednak do końca, bo znów rozsypał się tor. Zawodnicy nie chcieli dalej jechać. Momentalnie pojawiły się pogłoski o tym, że GP się tam nie odbędzie.