Kliczko uderza w Putina. Oberwało się też Trumpowi. "Środkowy palec"

Donald Trump w swojej kampanii wyborczej obiecywał światu zakończenie wojny w Ukrainie w 24 godziny. Mimo jego powrotu do władzy walki wciąż trwają i nic nie wskazuje na to, aby Władimir Putin miał w najbliższym czasie zrezygnować ze swoich szalonych planów. Kilka dni temu Rosja ostrzelała rakietami i dronami Kijów oraz Charków. Po kolejnym już ataku wojska agresora Władimir Kliczko nie wytrzymał i w ostrych słowach podsumował pracę lidera USA nad zakończeniem wojny w Ukrainie. Zaapelował także do innych światowym przywódców.