Nadszedł jego czas. Wykorzysta szansę?

Szczepaniak o meczu z Włókniarzem

GKM bez żadnego sparingu

Grudziądzanie mają za sobą łącznie 10 treningów. Trenowali w Krsko, Nagyhalasz, Rawiczu, Gdańsku i Grudziądzu. Na swoim torze potrenowali cztery razy. - Szkoda, że czwartkowy sparing nie doszedł do skutku, ale taką mamy pogodę i nic na to nie poradzimy. Włókniarz ma silny skład i bardzo dobrych zawodników. A my? Musimy być pewni siebie i myśleć, że damy radę. Zrobimy wszystko, żeby wygrać - zapewnił nasz rozmówca.



Żużlowcy GKM-u po raz pierwszy pojeździli spod taśmy dopiero w trakcie treningów w Grudziądzu. Dzień wcześniej byli w Gdańsku, ale tam tylko Szczepaniak chciał pościgać się z kolegami. - Bo to najlepszy wyznacznik, w jakim miejscu jesteśmy. Dla mnie przynajmniej jest lepiej podjechać i się ścigać. Wtedy wiem, czy jestem szybki, czy mi się tylko tak wydaje. Na razie nie narzekam. W miarę dobrze jeździło mi się na treningach, lecz mecz wszystko zweryfikuje. To całe sedno tego sportu - ocenił.