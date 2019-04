Najlepsze polskie pary żużlowe o medale mistrzostw kraju rywalizować będą 11 maja. Tegoroczny finał odbędzie się w Bydgoszczy, a tytułu broni drużyna Betard Sparty Wrocław.

Pierwotnie w kalendarzu finał MPPK miał odbyć się po raz trzeci z rzędu w Ostrowie Wlkp. W środę organizator turnieju i bydgoski klub poinformowali, że impreza ta odbędzie się w grodzie nad Brdą.

"Staramy się, razem z Główną Komisją Sportu Żużlowego, odbudować markę Mistrzostw Polski Par Klubowych. W tym roku sponsorem głównym finału tej imprezy została Grupa Lotos, a zawody te zdecydowaliśmy się przeprowadzić w Bydgoszczy, które to miasto przecież było w przeszłości nierzadko świadkiem najważniejszych żużlowych zawodów na świecie. Speedway nad Brdą się odradza i jestem pewien, że 11 maja czeka nas tam ogrom sportowych emocji" - powiedział Maciej Polny, organizator mistrzostw.

O tytuł powalczy siedem par klubowych. Każdy zespół będzie miał także rezerwowego. Udział w finale mają zapewniony reprezentanci pięciu najwyżej sklasyfikowanych klubów PGE Ekstraligi ubiegłorocznego sezonu ligowego. Na torze przy ul. Sportowej 2 zobaczymy więc przedstawicieli Fogo Unii Leszno, truly work Stali Gorzów, Betard Sparty Wrocław, forBet Włókniarza Częstochowa oraz Get Well Toruń. Szóstym uczestnikiem będzie para gospodarzy, a więc drugoligowej ZOOleszcz Polonii Bydgoszcz.

"Bydgoszcz kocha żużel, a nasi kibice chcą oglądać dobre zawody. Tak dzieje się na meczach ligowych ZOOleszcz Polonii, wokół której klimat mocno się ocieplił, tak będzie, czego jestem pewien, podczas finału Lotos Mistrzostw Polski Par Klubowych na stadionie przy Sportowej 2. To impreza wysokiej rangi i z ochotą przystaliśmy na propozycję jej współorganizacji. To kolejny krok na drodze odrodzenia speedwaya w naszym mieście" - podkreślił właściciel klubu z Bydgoszczy Jerzy Kanclerz.

Stawkę finałowego turnieju w Bydgoszczy uzupełni najwyżej sklasyfikowana polska drużyna Mistrzostw Polski Par Klubowych 1. ligi, które odbędą się 30 kwietnia w Gnieźnie. Jednym z uczestników tej imprezy są reprezentanci łotewskiego Lokomotivu Daugavpils, którzy analogicznie jak w przypadku PGE Ekstraligi, nie mogą wziąć udziału w bydgoskim finale MPPK.

Tytułu najlepszej polskiej pary bronić będą przedstawiciele Betard Sparty Wrocław, którzy przed rokiem o zaledwie jeden punkt wyprzedzili Stelmet Falubaz Zielona Góra. Tej drugiej ekipy w tym roku zabraknie na starcie MPPK.

Początek zawodów w Bydgoszczy zaplanowano na godz. 14.45.

Krzysztof Frydrych