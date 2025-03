Cała prawda o Zmarzliku. Niepokojące słowa, czas na zmiany

Ekspert mówi o nudzie w Grand Prix

Wilfredo Leon: Wszystko jest elegancko, a my tak, jak na imprezę - ubieramy się w to, co najlepsze i będziemy chcieli pracować

Tęskni za zaciętą rywalizacją w cyklu

- Niech się coś dzieje w tym sporcie, bo na razie jest tak, że jest tylko Zmarzlik i długo, długo nic. To są tylko dywagacje, ale zadajmy sobie pytanie, co byłoby gdyby Bartek startował w Grand Prix w innych czasach - dajmy na to w erze Rickardssona, Crumpa, Golloba. Czy on byłby pięciokrotnym mistrzem świata? Smutne jest to, że Zmarzlik nie ma równorzędnych rywali. To jest doskonały zawodnik, ale problemem tego sportu jest to, że nie ma dla niego przeciwnika, który napędzałby koniunkturę i zainteresowanie - podsumowuje ekspert.