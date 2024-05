Milionerowi wciąż mało! Niespotykane sceny podczas mistrzostw świata

Współpracuje z Woźniakiem i Stalą Gorzów, ale nie tylko

Amerykanin znalazł jednak czas na to, by rozpocząć współpracę także ze szwedzkim klubem, Vastervik Speedway. Ma tam pełnić rolę doradcy Morgana Anderssona. - Klub zapytał, czy mógłbym pomóc. Jest tu dużo spraw do ogarnięcia, chociażby tych związanych z młodzieżą, a że często będę tam przebywał z Beckerem, to zdecydowałem się pomóc - mówi cytowany przez speedwayfans.se Greg Hancock.