"Marzą o Zmarzliku". To byłby prawdziwy hit

Wybraliśmy się na finał indywidualnych mistrzostw świata na długim torze we francuskim Marmande. Kapitalna atmosfera, komplet ludzi na trybunach, miejscowe specjały do jedzenia i przede wszystkim świetne ściganie. Ta odmiana sportu żużlowego jest we Francji bardzo popularna. Ale i klasyczny żużel wygląda tam coraz lepiej, co pokazują choćby wyniki francuskich zawodników. Co najmniej dwóch jest na poziomie światowym.

Marzą o Zmarzliku. Mówią o tym wprost

Podczas zawodów we Francji porozmawialiśmy z miejscowymi kibicami, niesamowicie pasjonującymi się tym, co oglądali. - Wiadomo, że długi tor to nie to samo, co wasz klasyczny. Nam się tu marzy zobaczyć kiedyś Grand Prix z udziałem Zmarzlika - mówił nam starszy pan. - Podobno jest szansa na turniej GP u nas. Ale zapewne będzie to Paryż, zresztą słychać już o takich pomysłach - dodał jego ciut młodszy kolega.