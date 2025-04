Potwierdzenie nadeszło nocą. Przełomowy awans Polaka, podwójna nagroda za trud

W niedzielne popołudnie kibice tenisa mogli obserwować ostatni etap zmagań ATP Challenger 100 w Madrycie. Do finału tej imprezy awansował Kamil Majchrzak, dla którego była to świetna okazja do odniesienia pierwszego triumfu w obecnym roku kalendarzowym. Nie miał on jednak prostej drogi do tego osiągnięcia, bowiem 13 kwietnia naprzeciw wyszedł mu były mistrz US Open 2014 w grzej pojedynczej Marin Cilic, który przed tym starciem również plasował się poza topową setką rankingu ATP. Podobnie jak polski tenisista Chorwat także poszukuje możliwości okazji do poprawienia swojej lokaty, tuż przed zbliżającym się wielkimi krokami turniejem Roland Garros.

Reklama