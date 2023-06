Lider Stali odejdzie z klubu? Są im wdzięczni

Mowa o Szymonie Woźniaku, który jest krajowym liderem Stali, a jednocześnie wychowankiem Polonii Bydgoszcz. O powrocie Woźniaka do Bydgoszczy plotkuje się co jakiś czas od kilku sezonów, a dokładnie od kiedy Polonia aspiruje do powrotu do PGE Ekstraligi.