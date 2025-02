Zmian w Wybrzeżu Gdańsk ciąg dalszy po spadku z ligi. Sztab szkoleniowy wprowadził nowość do przygotowań do sezonu. Tym razem zamiast zgrupowania we Władysławowie, żużlowcy znad morza udadzą się do Chorwacji. Koniec z PR-owym "budowaniem" atmosfery, teraz trener Lech Kędziora daje jasny sygnał - liczy się ciężka praca. Na pewno do Gorican pojadą krajowi zawodnicy. Obcokrajowcy wstępnie mają inne plany. Znamy powody takiej decyzji.