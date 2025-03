Polska PlusLiga w ostatniej dekadzie bardzo urosła w siłę. Nasze kluby wygrywały Ligę Mistrzów, a do Polski trafiały prawdziwe gwiazdy światowej siatkówki, a to wszystko mimo faktu, że pensje w naszym kraju odstają od tego, co można zarabiać, chociażby w Japonii czy nawet Włoszech. Na Półwysep Apeniński wyprowadził się Lacine Louati. Po ledwie roku dwukrotny mistrz olimpijski wraca do naszego kraju i znów zwiąże się z Asseco Resovią Rzeszów.