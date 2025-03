Sensacja w Indian Wells, tytuł już w rękach mistrzyni US Open. Ma się czego wstydzić

Nie pomogła zmiana trenera, specjalne metody treningowe, ani odważne zapowiedzi w mediach. Emma Raducanu kolejny raz się skompromitowała, tym razem w Indian Wells. Wydawało się, że losowanie było dla 22-latki dość szczęśliwe, a Moyuka Uchijima zdecydowanie rywalką w jej zasięgu. Japonka brutalnie zweryfikowała jednak mistrzynię US Open.

Chwile wstydu Emmy Raducanu. Porażka już w 1. rundzie Indian Wells

W pierwszym secie Raducanu rozpoczęła od prowadzenia 2:0 i wydawało się, że wreszcie to może być jej dzień. Załamanie nadeszło błyskawicznie. Uchijima wygrała cztery gemy z rzędu i wyszła na prowadzenie, którego już nie oddała. Japonka triumfowała po niecałych 40 minutach 6:3 , a Raducanu już wtedy wyglądała na zrezygnowaną.

Niestety w drugim secie było jeszcze gorzej. Tym razem to Japonka rozpoczęła od prowadzenia 2:0. Sukcesywnie przełamywała mistrzynię US Open z 2021 roku i choć set trwał dłużej, aniżeli pierwszy, wynik jeszcze mocniej pogrążał Raducanu. 2:6 i bolesny koniec przygody z Indian Wells . Niedługo po spotkaniu nadeszły wieści, których z pewnością nie chciała usłyszeć.

Trwa koszmar mistrzyni US Open. Otrzymała tytuł najgorszej w historii

Co ciekawe, piąta we wspomnianej klasyfikacji jest Jelena Ostapenko. Mistrzyni Roland Garros 2017 i "zmora" Igi Świątek wygrała zaledwie 54,7 procent spotkań w turniejach rangi WTA 1000. Patrząc przez pryzmat jej postawy w starciach z raszynianką aż trudno w to uwierzyć.