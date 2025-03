Kluczowe wieści dla Lewandowskiego. Hiszpanie ogłaszają, a Flick potwierdził

Robert Lewandowski w środku tygodnia musiał podwójnie pracować w meczu wyjazdowym z Benfiki Lizbona, bo FC Barcelona przez ponad 70 minut musiała grać w dziesiątkę. W związku z tym "Lewy" zmuszony był do podwojenia wysiłku, co może doprowadzić do odpoczynku w weekend. Według Hiszpanów trener Hansi Flick na spotkanie La Liga z Osasuną planuje głębokie rotacje, a zagrać ma Ferran Torres, który w tym sezonie zastępował głównie Polaka.