Skandal podczas sztafety. Uderzyła ją pałeczką w głowę. Wybuchła afera

Cała lekkoatletyczna Europa żyje Halowymi Mistrzostwami Świata, a tymczasem wiele dzieje się też na świecie i to wydarzeń, z których sportowcy są niekoniecznie dumni. W Stanach Zjednoczonych podczas juniorskiej sztafety 4x200 metrów, jedna z zawodniczek nie mogła dokończyć biegu. Wszystko przez to, że została uderzona pałeczką w głowę i doznała całkiem poważnych obrażeń. Wybuchła spora afera - poszkodowana twierdziła, że to nie był wypadek.