Fricke w całej PGE Ekstralidze 2024 wykręcił dwunastą średnią biegową w wysokości 2,072 . Była ona tak wysoka głównie dzięki meczom w Grudziądzu, gdzie uzyskał naprawdę imponujący rezultat - średnią 2,409. Od lidera zarabiającego krocie oczekuje się jednak tego, aby był podporą zespołu również w meczach wyjazdowych. Zwłaszcza że GKM celuje w pierwszą czwórkę. Odkąd ten klub wrócił do najwyższej klasy rozgrywkowej (2015 rok), to ta szuka jeszcze się nie powiodła.

Żużel. GKM Grudziądz. Max Fricke słaby na wyjazdach, Piotr Markuszewski reaguje

Wydaje się, że kluby pokroju INNPRO ROW-u Rybnik, Stali Gorzów czy Krono-Plast Włókniarza Częstochowa mogą tylko zacierać ręce, widząc, jakie kłopoty w delegacjach ma lider drużyny z Grudziądza. Na wyjazdach trochę pewniejszymi punktami byli dwaj jego koledzy: Jepsen Jensen (na wyjazdach 1,789) i Tarasienko (1,737). - Tylko weźmy pod uwagę całościowe występy Maxa Fricke'a i to, kiedy w zespole pojawił się Jepsen Jensen. Średnie na wyjazdach zazwyczaj są troszeczkę niższe, ale biorąc pod uwagę wszystkie mecze, to - moim zdaniem - Australijczyk jest liderem GKM-u - komentuje w rozmowie z Interia Sport Piotr Markuszewski, legenda klubu.



Żaden z żużlowców GKM-u nie jest tzw. "koniem pociągowym". Ten skład może mieć nawet problem ze zdobywaniem sporej liczby punktów na wyjazdach, która często okazuje się kluczem do kasowania punktów bonusowych do tabeli PGE Ekstraligi. - Nie liczmy na to, że GKM wygra na wyjeździe. Po prostu liczmy na to, żeby drużyna wygrała wszystkie mecze u siebie. Niech już ta karuzela zacznie się kręcić, wtedy zobaczymy, w jakiej formie są zawodnicy - mówi były żużlowiec, a obecnie ekspert.



- Zawsze powtarzam i powtarzać będę, że najważniejsze jest zdrowie. Oby nikt nie doznał żadnej kontuzji na początku rozgrywek, ponieważ wtedy bardzo ciężko jest złapać optymalną formę w późniejszej części sezonu. Ważne dla GKM-u będą pierwsze mecze, w których można zdobyć parę punktów - dodaje nasz rozmówca.