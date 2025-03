Nikt nie miał go prawa dogonić. Polak najlepszy, będzie walka o złoto

Przedpołudniowy bieg w wykonaniu Maksymiliana Szweda pobudził nadzieje polskich kibiców na medal halowych mistrzostw Europy, choć przecież te nadzieje były jeszcze przed startem zawodów. Polak przyjechał do Holandii z nowym rekordem życiowym, ustanowionym na początku lutego w Ostrawie - to jego 45.81 s było czwartym w tym sezonie wynikiem wśród uczestników HME.

A on tę życiówkę sprowadził dziś do czasu 45.69 s - drugiego w historii rodzimej lekkiej atletyki, jedynie Marek Plawgo biegał szybciej. To musiało zrobić wrażenie, ale pamiętajmy - mamy do czynienia z 20-latkiem, któremu - mimo olimpijskiego debiutu w sztafetach - wciąż jednak brakuje doświadczenia. A w Apeldoorn rywalizacja polega nie na jednym wyścigu, ale turniejowym bieganiu. I co ważniejsze: trzeba umieć szybko pokonać dwa okrążenia bieżni w welodromie w Apeldoorn dwa razy jednego dnia.