Kalifornijski mistrz zakochał się w Grudziądzu

GKM Grudziądz nie zalicza się do klubów uznawanych przez kibiców za legendarne. Nie sięgał po najwyższe triumfy, nie dominował rozgrywek. Nie ma w swojej gablocie ani jednego medalu Drużynowych Mistrzostw Polski. Nie oznacza to jednak, że przez jego szatnię nie przewinęły się postacie historyczne. Zanim na Hallera 4 rozpoczęły się rządy Tomasza Golloba, Artioma Łaguty czy Nickiego Pedersena, największą gwiazdą w historii Gołębi pozostawał Billy Hamill.

Hamill to gwiazdor

Amerykański mistrz świata nie był zawodnikiem łatwym w obyciu. Wielu działaczy podchodziło do niego ze sporą rezerwą, uznając go za zadufanego gwiazdora. Z tego właśnie powodu w sezonie 1996 trafił ze Stali Gorzów do grudziądzkiego beniaminka. W barwach GKM-u spędził sześć sezonów balansując pomiędzy dwiema najwyższymi klasami rozgrywkowymi. W każdej kampanii stanowił o sile Gołębi, za każdym razem wykręcając średnią powyżej dwóch punktów na bieg. Kibice z miasta Ułanów kochają go za to po dziś dzień.