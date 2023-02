Jedyna taka liga. Wszyscy im zazdroszczą

Podczas gdy polscy kibice niecierpliwie odliczają dni do rozpoczęcia sezonu PGE Ekstraligi i innych polskich lig, ci we Francji (oczywiście nie ma ich zbyt wielu) już za kilka godzin będą mogli obejrzeć zawody. Rusza bowiem ich liga, która już tradycyjnie rozpoczyna się w lutym, ponad miesiąc przed naszymi rozgrywkami. Do niedawna Francja w żużlu była totalną egzotyką, ale to się zmieniło za sprawą dwóch dobrych zawodników, czyli Davida Bellego i Dimitri Berge. Nieźle radzi sobie też Steven Goret, ale to jeszcze nie ten poziom.