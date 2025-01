Niespodziewany rywal Zmarzlika. Mistrz świata może mieć problem

Bartosz Zmarzlik i Dominik Kubera to dobrzy znajomi z Motoru Lublin. W ostatnim sezonie poprowadzili wspólnie swoją drużynę do Drużynowego Mistrzostwa Polski. Startowali też razem w cyklu Grand Prix, choć obaj mieli zupełnie odmienne cele. Bartosz miał zostać mistrzem świata i plan zrealizował. Kubera miał okrzepnąć w cyklu i z niego nie wypaść. To też udało się zrobić.

Grand Prix na żużlu. Dominik Kubera sprawdził się w roli debiutanta

Od razu zaznaczmy, że debiuty w cyklu Grand Prix w roli pełnoprawnego uczestnika bywają dla zawodników bardzo bolesne. Wielu żużlowców już się o tym przekonało. Ostatnim przykładem jest Szymon Woźniak, który z hukiem wypadł z elity. Tymczasem Dominik Kubera poradził sobie z tym wyzwaniem naprawdę dobrze. Sezon zakończył na ósmym miejscu. To nie dało mu z urzędu utrzymania, bo te zapewnił sobie w finale Grand Prix Challenge. Gdyby jednak tam powinęła mu się noga, to prawdopodobnie dostałby stałą dziką kartę. W końcu pozostawił po sobie korzystne wrażenie.

Wystarczy spojrzeć na liczby. Kubera co prawda miewał spore wahania formy, które uniemożliwiły mu walkę o medale, ale w końcu zbierał doświadczenie. Trzykrotnie meldował się za to w finale turniejów Grand Prix, co jest wynikiem co najmniej przyzwoitym. Poza wszystkim przed sezonem wielu zastanawiało się, jak sobie poradzi w Grand Prix, bo rok wcześniej odniósł bardzo poważną kontuzję kręgosłupa. W sezonie 2023, bo o nim mowa, wrócił do ścigania, ale nie był już sobą. Kolejne miesiące pokazały jednak, że wymazał to traumatyczne przeżycie ze swojej głowy.