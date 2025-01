Telefon Petera Johnsa rozgrzany do czerwoności, a ilość klientów znacząco wzrosła. Doświadczony tuner po kilku latach przerwy znów stał się pożądany przez zawodników.

Anglik zmartwychwstał, nawet Zmarzlik próbował jego sprzętu

W ubiegłym roku było tak, że kto nie wsiadł na silnik Johnsa, to robił dobry wynik. Nawet taki Bartosz Smektała, który był zupełnie w proszku, pożyczył jednostkę od Grzegorza Zengoty i pojechał najlepszy mecz w sezonie przeciwko drużynie z Torunia. Reklama

Do tej pory to właśnie Zengota był głównym klientem Anglika, jeśli chodzi o PGE Ekstraligę. Kiedy jednak Benjamin Cook i Michael Jepsen Jensen zaczęli wykręcać niebotyczne liczby, to za chwilę praktycznie każdy chciał mieć choćby jeden taki silnik. Najlepszym przykładem był choćby Bartosz Zmarzlik. Polak użył go w Cardiff, gdy miał problemy ze sprzętem Ryszarda Kowalskiego.

Większa liczba zamówień, zawodnicy mogą tego pożałować

Klub z Leszna w obliczu spadku również postawił wszystko na jedną kartę i prawie cały zespół jeździł na Johnsie. Na nic się to zdało, ponieważ FOGO Unia finalnie spadła do Metalkas 2. Ekstraligi. Teraz słychać, że Johns zwiększył liczbę zamówień, co wcale nie musi wyjść jego klientom na dobre.

Kiedy w 2023 roku wystrzelił Bert Van Essen, to też każdy chciał być w jego stajni. Holender postanowił jednak produkować silniki dla ścisłego grona. Zresztą podobnie postępuje Kowalski, który jest uznawany za "jedynkę" wśród tunerów. Jakiemukolwiek zawodnikowi nie jest tak łatwo dostać się do warsztatu Polaka.

Johns, na którego sprzęcie dekadę temu jeździli mistrzowie świata, spadł z rowerka, bo m.in. miał za dużo na głowie. Robił silniki wielu zawodnikom, przez co nie był w stanie każdemu z osobna poświęcić odpowiedniej ilości czasu. Następnie dobił go brexit i dopiero teraz wrócił do czołówki. Wygląda na to, że za chwilę może mieć miejsce podobny scenariusz. Inżynier nie ma zamiaru się ograniczać. Reklama

Załamany Bartosz Smektała. / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Ben Cook / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński