Jest ogłoszenie ws. polskich sędziów. Koniec spekulacji, to już oficjalne

Latem tego roku świat piłki stanie do góry nogami. Pierwszy raz w historii będziemy bowiem świadkami turnieju klubowego zaraz po zakończeniu sezonu. Mowa oczywiście o Klubowych Mistrzostwach Świata , które pierwszy raz w historii odbędą się w rozszerzonej formule.

Turniej w USA będzie przedsmakiem tego, co wydarzy się tam za rok, a więc mistrzostw świata z udziałem reprezentacji narodowych. Za ocean poleci wielu europejskich gigantów na czele z Realem Madryt , Bayernem Monachium , czy Interem Mediolan .

Marciniak leci na Klubowe Mistrzostwa Świata. Jest komunikat

W tym ostatnim zespole możemy spodziewać się dwóch polski ch akcentów. Mowa oczywiście o Piotrze Zielińskim oraz Nicoli Zalewskim, pod warunkiem, że Inter zdecyduje się zabrać wahadłowego reprezentacji Polski na tę prestiżową imprezę. Wiemy już, że to nie koniec polskich wątków na KMŚ 2025.

Polski Związek Piłki Nożnej poinformował bowiem, że do Stanów Zjednoczonych poleci czterech polski arbitrów. Na czele tej grupy stanie oczywiście Szymon Marciniak. " Polskę na tym wydarzeniu reprezentować będą: jako sędzia główny Szymon Marciniak, jako sędziowie-asystenci Adam Kupsik oraz Tomasz Listkiewicz i jako VAR Tomasz Kwiatkowski " - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Dla Marciniaka to kolejna szansa na dopisanie do swojego CV wielkiego wydarzenia. Sam udział w Klubowych Mistrzostwach Świata już jest oczywiście nobilitacją. Trudno mieć jednak wątpliwości, co jest celem naszego arbitra. Z pewnością sędzia z Płocka, chciałby zakończyć turniej prowadzeniem finału imprezy, a ten zaplanowany jest na 13 lipca 2025 roku.