Żużel. Kibice Motoru Lublin oszaleli. Wystarczył jeden wpis

Orlen Oil Motor Lublin zamieścił w mediach społecznościowych grafikę, która zawiera najważniejsze daty przygotowań zespołu do startu PGE Ekstraligi. Od 12 do 15 marca mistrzowie Polski pojadą na treningi do Gorican, 20 i 21 marca odbędą się sparingi z Arged Malesą Ostrów, a 26 i 28 marca drużyna Macieja Kuciapy oraz Jacka Ziółkowskiego uda się na treningi na tory w Łodzi i Rzeszowie. Lublinianie chcą potrenować na różnych torach, by w kwietniu być przygotowanym na wszystko.

Motor zdobywał tytuł Drużynowego Mistrza Polski w 2022 i 2023 roku. Pojawiają się głosy, że może być dominatorem przez lata, bo prezes Jakub Kępa ma głowę na karku i buduje drużynę w sposób bardzo przemyślany. Niektórzy eksperci uważają nawet, że lublinianie w nadchodzących rozgrywkach mogą nie mieć żadnego słabego punktu. Są świetni seniorzy i znakomici młodzieżowcy. Czego chcieć więcej?

Kibice Motoru żyją żużlem. Wciąż oczekują sukcesów, nawet mimo wielkich osiągnięć w ostatnich latach (przed tytułami mistrzowskimi było jeszcze wicemistrzostwo Polski zdobyte w 2021 roku). - Po trzecie złoto! - Nareszcie coś się zaczyna dziać. - W końcu! Zostaje odliczać dni do pierwszego wyjazdu na tor. - Po ile bilety? - piszą kibice drużyny z Lublina. Jak widać, nadal są głodni żużla i sukcesów. Ponownie wypełnią stadion tak, że niemożliwe będzie wciśnięcie szpilki.

Już pojawiają się pytania o to, czy na sparing z Arged Malesą będą mogli przyjść kibice, a także, po ile będą bilety. Jak co roku, karnety na mecze ligowe zostały momentalnie wyprzedane. Tylko w Lublinie sprzedaż przebiega tak błyskawicznie.



Motor zainauguruje sezon 2024 wyjazdowym meczem w Grudziądzu (14 kwietnia), natomiast w drugiej kolejce ugości przy Alejach Zygmuntowskich ebut.pl Stal Gorzów (19 kwietnia). Do rozpoczęcia rozgrywek została już ostatnia prosta!

