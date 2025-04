Thurnbichler odchodzi z Polski. Legenda zabrała głos. "Tylko głupiec"

Gregor Schlierenzauer zabrał głos po odejściu Thomasa Thurnbichlera z PZN

Na temat odejścia Thomasa Thurnbichlera z Polskiego Związku Narciarskiego wypowiedział się teraz legendarny austriacki skoczek, Gregor Schlierenzauer. Przyznał on, że bycie trenerem takiej drużyny jak reprezentacja Polski wcale nie jest łatwym orzechem do zgryzienia.

Wybitny skoczek przypomniał, że jego rodak może poszczycić się naprawdę imponującymi osiągnięciami, jeśli chodzi o przekazywanie wiedzy innym. To właśnie on w przeszłości trenował bowiem Daniela Tschofeniga, który sięgnął w minionym sezonie po Kryształową Kulę. "Thomas jest naprawdę dobrym trenerem dla skoczków młodych i tych w średnim wieku. To on był trenerem Daniela Tschofeniga, więc wie, jak rozwijać talent. A jego praca w Polsce była cennym doświadczeniem dla obu stron" - podsumował krótko.