Koniec spekulacji ws. bohatera finału. Polski klub przekazał ważne wieści

Na przedsezonowej prezentacji drużyny INNPRO ROW-u Rybnik to właśnie Rohan Tungate dostał największe brawa. Kiedy na telebimie puszczono ostatni bieg finału Metalkas 2 Ekstraligi, to kibice wprost oszaleli ze szczęścia. 1000 gardeł skandowało nazwisko tego, który dał "Rekinom" awans do PGE Ekstraligi.

Tungate stracił doświadczonego mechanika

Dla Tungate’a tamten wieczór musiał mieć ogromne znaczenie. Zimą nie był ulubieńcem mediów. Pisano o nim dużo, ale raczej w niezbyt pochlebnym tonie. Miał być pierwszy do skreślenia w ekipie beniaminka. Zwłaszcza po tym, jak z jego teamu odszedł dysponujący olbrzymią wiedzą mechanik Robert Mikołajczak. Reklama

Ostatni sparing oraz inauguracja ligi pokazują jednak, że zastępujący Mikołajczaka Sebastian Niedźwiedź (niedawno skończył karierę z powodu kontuzji) też daje radę. W sparingu ze Stelmet Falubazem w Zielonej Górze Tungate zdobył komplet, a w niedzielę okazał się najskuteczniejszym zawodnikiem swojej ekipy w meczu ligowym z Gezet Stalą Gorzów (11 punktów + 2 bonusy).

Ten mecz ucina spekulacje dotyczące przyszłości Tungate'a w ROW-ie Rybnik

Tym razem nie tysiąc, a 13 tysięcy widzów wiwatowało na cześć Tungate’a, który w tym roku już na pewno nigdzie nie odejdzie. Regulamin stanowi, że jeśli ktoś zdobędzie 12 punktów z bonusami, to już nie może iść na wypożyczenie. Australijczyk już przekroczył tę barierę, choć pewnie mało kto się tego spodziewał. Prezes ROW-u Krzysztof Mrozek mówi nam, że dla niego było jasne już wcześniej, że nie będzie tematu wypożyczenia Tungate’a w 2025, a mecz ze Stalą całkowicie przecina spekulacje i zamyka ten temat.

- Mnie Rohan urzekł nie tylko tym, jak pojechał, ale też tym, jak zachował się w sytuacji z Nickim Pedersenem - przyznaje Mrozek, bo też w pierwszym biegu panowie, zamiast jechać parą, przeszkadzali sobie na torze. Nicki po wyścigu mocno gestykulował i podnosił głos, próbując wytłumaczyć koledze z drużyny, że non-stop zajeżdżał mu drogę. Co ciekawe Tungate szybko pobiegł przed kamery i przeprosił mistrza świata, tłumacząc, że źle się zachował, ale to był pierwszy wspólny bieg, a w następnym się poprawi. I tak właśnie było. Reklama

Reklama DJB: Dla kogo finały Ligi Konferencji i Europy. WIDEO / Do jednej bramki / POLSAT BOX GO

Kiedyś człowiek Marcina Gortata, dziś robi wielką karierę

Tungate długo czekał na taką szansę, jaką dał mu Rybnik. Kiedy Stelmet Falubaz awansował w 2023 do PGE Ekstraligi, to skreślił tego zawodnika bez zastanowienia. Prezes Mrozek jednak już na wstępie powiedział Tungate’owi, że jeśli ROW awansuje, to przedłuży z nim kontrakt i da mu szansę startów w najlepszej lidze świata.

W polskiej lidze wypłynął jako zawodnik Orła Łódź. Wtedy też pojawił się u jego boku Marcin Gortat, który pomagał mu jako menadżer. Trwało to jednak krótko. Gortat wycofał się po angażu zawodnika w Unii Tarnów. To był niewypał, bo Unia nie płaciła, a to mocno hamowało żużlowca. Odżył po przejściu do Falubazu, ale wielką karierę robi dopiero teraz, w Rybniku.

Rohan Tungate idzie do szatni. / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Prezes ROW-u Rybnik Krzysztof Mrozek leje szampana za kołnierz Rohana Tungate. / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski