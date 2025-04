Media: Tak ma wyglądać skład Barcelony na mecz z Borussią. Zaskoczenie

Trudno obojętnie przejść obok tego, co w pierwszych miesiącach tego roku wyczynia FC Barcelona . Jak na razie wicemistrzowie Hiszpanii od początku stycznia ani razu nie zaznali goryczy porażki. Złożyło się to z wymianą bramkarza. Między słupki za Inakiego Penę wszedł Wojciech Szczęsny, który jest w kapitalnej formie. Podobnie jak jego rodak - Robert Lewandowski.

Hiszpanie pokazali skład Barcelony na mecz z Borussią. Flick szykuje niespodziankę

Mimo to dyspozycja 36-latka jest świetna. Do tej pory w trwającym sezonie Lewandowski rozegrał łącznie 46 meczów, w których zdobył 40 bramek i zanotował trzy asysty. We wspomnianym starciu z Leganes nazwisko Polaka znów widniało w podstawowym składzie. W 67. minucie zastąpił go Ferran Torres. Teraz cała drużyna przygotowuje się do wtorkowego, wyjazdowego rewanżu z Borussią.