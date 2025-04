"Duma Katalonii" zatriumfowała bowiem aż 4:0, w czym swą wielką zasługę miał m.in. Robert Lewandowski, autor dubletu. Tym samym "Blaugrana" jest już bardzo blisko przypieczętowania swego awansu do kolejnej fazy Champions League - a do tego z bordowo-granatowego obozu nadeszły naprawdę pozytywne wieści co do szerokiego składu meczowego.

