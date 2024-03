Kibice kręcili nosem. Klub tłumaczy się z nowej odważnej kreacji

Stal Gorzów walczy z Legią Warszawa i Lechem Poznań

Nawet największe piłkarskie kluby co roku zmieniają swoje stroje. - Robi to FC Barcelona czy Real Madryt. To naturalny trend. Chcemy się wpisywać w nowoczesny design i wzornictwo. W projektowaniu uwzględniliśmy także najnowsze wytyczne PGE Ekstraligi o"monochromach". Stawiamy na jakość i wysoką estetykę. Szczególnie nam zależało na ekspozycji i widoczności herbu klubu - to nasza duma - kontynuuje Czyrka.



- Warto iść w stronę tych, którzy w sporcie wyznaczają trendy. To jest przede wszystkim Formuła 1 i wielkie marki piłkarskie - podsumowuje.



ebut.pl Stal Gorzów zainauguruje sezon 2024 meczem na własnym torze przeciwko Apatorowi Toruń (14 kwietnia). Wtedy drużyna zaprezentuje kevlary wszystkim kibicom obecnym na trybunach w całej okazałości.