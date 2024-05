Gwiazdor odbił się od ściany. To ma być lider?

Do jednej bramki / POLSAT GO

PGE Ekstraliga. Falubaz potrzebuje skuteczniejszego Pawlickiego

Falubaz odpuścił Nickiego Pedersena, ale zgarnął najlepszych dostępnych na rynku zawodników (Piotra Pawlickiego oraz Jarosława Hampela). Skład został zbudowany z nadzieją na utrzymanie, lecz z roli lidera wywiązuje się tylko Hampel. Pozostali liderzy, czyli bracia Pawliccy, zawodzą. Do tego samego worka nie wrzucamy Rasmusa Jensena, w którym drzemie duży potencjał. Duńczyk jednak spełnia swoją rolę, zwłaszcza że jest tegorocznym debiutantem w PGE Ekstralidze. Przyjrzyjmy się występom starszego z braci.



Zeszłoroczne wyniki zamydliły oczy. Fruwał w I lidze, a także był skuteczny w ligach zagranicznych. Pojawiły się nawet głosy, że trener Rafał Dobrucki powinien powołać Pawlickiego na finał Drużynowego Pucharu Świata we Wrocławiu. Selekcjoner poważnie go rozważał, jednak postawił na innych zawodników i występ Biało-Czerwonych został udokumentowany złotem. Czego oczekuje się od lidera? Minimum średniej 1,9 - 2,0 w elicie. Pawlicki do takiego wyniku dobił tylko... czterokrotnie. Przypomnijmy - podejść miał już czternaście. Co zatem miało się zmienić, aby miała nastąpić tak diametralna poprawa?