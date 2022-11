Patryk Dudek nie traci czasu na bezczynne wylegiwanie się na plaży i korzysta z wielu dostępnych atrakcji na rajskiej wyspie Bali. Ostatnio jeden z najlepszych polskich żużlowców wybrał się do dżungli, czym nie omieszkał pochwalić się na Instagramie. Gwiazda PGE Ekstraligi cyknęła sobie nawet zdjęcie z przesympatyczną małpką, co z miejsca zrobiło furorę w sieci. – Welcome to the jungle – napisał w opisie zawodnik.